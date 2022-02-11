شاهد حارس مصر أبو جبل يقلد محمد منير.. "الليلة يا سمرا" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قلّد حارس المنتخب المصري محمد أبوجبل الفنان محمد منير، وغنى أمام الجمهور "الليلة يا سمرا"، خلال ظهوره في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي" المصرية.

وكانت الشاذلي قد وجهت لأبو جبل عدة أسئلة ضمن فقرة "لعبة سؤال وحكم" وإذا رفض الإجابة على الأسئلة التي تأتي في أغلبها محرجة يتوجب عليه تنفيذ الحكم ومنها طلب الغناء وتقليد الفنان محمد منير فاستجاب أبوجبل ولاقت طريقته في التقليد استحسان الجمهور الحاضر في الاستوديو.

وتالياً بعض الأسئلة الموجهة لأبوجبل في اللقاء التلفزيوني:

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