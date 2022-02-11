محمد صلاح "يلعب ولا يسجل".. وهذا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

اشترك المصري محمد صلاح نجم ليفربول أمام ليستر سيتي في بداية الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، ضمن الجولة 24 للدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتهت بفوز "الريدز" بهدف نظيفين نظيفين سجلهما البرتغالي دييجو جوتا الذي قلص الفارق مع صلاح إلى أربعة أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ورفع جوتا رصيده إلى 12 هدف فيما بقي صلاح عند 16 هدف يليهما هداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مهاجم توتنهام بتسعة أهداف، ثم يأتي أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بثمانية أهداف.

وكان محمد صلاح قد أهدر فرصتين أمام مرمى الحارس الدنماركي غاسبر شمايكل منهما واحدة من انفراد تام بالمرمى تمكن فيها الأخير من التصدي للكرة ببراعة متناهية، فيما سدد صلاح كرة ثالثة رائعة ارتدت من المقص الأيمن لمرمى ليتسر سيتي وسط ذهول المراقبين، وأنصار ليفربول الذين هتفوا مطولا لصلاح الغائب عن الفريق أخيراً بسبب ارتباطه مع منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون والتي بلغ فيها الفراعنة المباراة النهائية قبل الخسارة أمام السنغال بقيادة ساديو ماني ابن ليفربول الذي فضل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عدم إشراكه في المباراة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 24

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

دييجو جوتا (ليفربول) 12 هدفًا.

سون هيونج مين (توتنهام) 9 أهداف.

جيمي فاردي (ليستر سيتي) 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو (وست هام) 8 أهداف.

إيمانويل دينيس (واتفورد) 8 أهداف.

رافينيا (ليدز يونايتد) 8 أهداف.

إيميل سميث روي (آرسنال) 8 أهداف.

ساديو ماني (ليفربول) 8 أهداف.

جارود بوين (وست هام) 7 أهداف.

ماسون مونت (تشيلسي) 7 أهداف.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 7 أهداف.

رياض محرز (مانشستر سيتي) 7 أهداف.