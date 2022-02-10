نجم في الزمالك يقوم بدور "وسيط لاعبين".. درجة تفاوضه مع النجوم "صفر"

المصدر: سيد مصطفى- دبي

يستغل لاعب خط وسط الزمالك، أحمد السيد "زيزو"، علاقته بنجوم القلعة البيضاء، لاقناع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم للاستمرار مع النادي، وتمديد عقودهم.

وكشف زيزو، خلال مقابلة تليفزيونية، أنه تحدث مع كل من محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي وطارق حامد، بشأن تمديد عقودهم مع النادي للمواسم المقبلة، مشدداً على أن اللاعبين أبدوا ترحيبا شديدا شريطة تنفيذ مطالبهم المادية، والحصول على المستحقات المتأخرة لهم لدى النادي.

وقال إن مطالب اللاعبين تبدو عادلة ولا يمكن لأي شخص أن يلومهم على ذلك، لافتا إلى أنه نقل وجهة نظرهم إلى الإدارة لحسم هذا الامر للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق".

وتعهد أحمد السيد "زيزو" بعودة حارس المرمى المُعار إلى فاركو، محمد صبحي للقلعة البيضاء في الموسم المقبل، وعدم رحيله للأهلي كما يتردد على الساحة حاليا.

وقال: "علاقتي مع صبحي قوية وأملك القدرة للتأثير على قراراه بالعودة للزمالك في الموسم المقبل".

وانتقل محمد صبحي لنادي فاركو، مع وجود شرط في عقد اللاعب يمنح فاركو الحصول على خدمات الحارس مقابل سداد 20 مليون جنيه.

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