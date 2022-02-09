تشيلسي يهزم الهلال بهدف لوكاكو ويصعد لنهائي كأس العالم للأندية

المصدر: وكالات

تأهل تشيلسي الإنجليزي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في أبوظبي، عقب فوزه 1 / صفر على الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وأحرز النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليمنح الفريق الإنجليزي ورقة الترشح للمباراة النهائية يوم السبت القادم ويلعب ضد بالميراس البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، الخاص بأندية قارة أمريكا الجنوبية، الذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه 2 / صفر على الأهلي المصري أمس الثلاثاء، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

في المقابل، يلعب الهلال، الذي بلغ الدور قبل النهائي بفوزه 6 / 1 على الجزيرة الإماراتي بالدور الثاني للمسابقة يوم الأحد الماضي، مع الأهلي يوم السبت أيضا في مواجهة عربية خالصة بينهما لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

كان الهلال، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، ندا حقيقيا لتشيلسي، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة لإدراك التعادل والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي، لكن تألق الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى الفريق اللندني، حال دون ذلك، خاصة بعد تصديه للعديد من تسديدات نجوم الفريق السعودي.

ويسعى تشيلسي، الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه مانشستر سيتي في نهائي النسخة الماضية للمسابقة، للفوز بكأس العالم للأندية لأول مرة.

وخسر الفريق اللندني، الذي يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام كورينثيانز البرازيلي في نهائي نسخة المونديال عام 2012 التي استضافتها اليابان.

كما يأمل تشيلسي في أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يتوج بكأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول، اللذين فازا بالبطولة عامي 2008 و2019 على الترتيب.

ويتطلع تشيلسي أيضا لمنح الأندية الأوروبية لقبها الرابع عشر في مونديال الأندية والتاسع على التوالي، بعدما احتكرت فرق القارة العجوز الفوز بالبطولة منذ نسخة عام 2013 في المغرب

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