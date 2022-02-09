لبنان يمطر سلة الصومال بـ 115 نقطة في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق المنتخب اللبناني فوزاً عريضاً على نظيره الصومالي، بفارق 38 نقطة وبنتيجة "115-77"، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب المجموعة الثانية في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة رقم 24، التي استهلت أمس على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

وعرف لاعبي المنتخب اللبناني كيفية كسر حاجز المئة نقطة وتسجيل انتصارهم العريض، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج المراحل الأربعة بواقع "30-13 و23-18 و30-18 و32-28".

ويدين منتخب "الأرز" في انتصاره إلى تألق كل من صانع الألعاب وائل عرقجي، والجناح ياسر خياط، بتسجيلهما 21 و16 نقطة على التوالي، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للمنتخب الصومالي للجناح عبد القادر عثمان برصيد 20 نقطة.

ويدخل المنتخب اللبناني يوم غدٍ مرحلة الراحة على أن يعاود اللعب بعد غدٍ الجمعة في ختام الدور التمهيدي للبطولة، حين يلتقي نظيره الجزائري في لقاء على صدارة فرق المجموعة الثانية، خصوصاً أن الجزائريين استهلوا مشوارهم في اليوم الافتتاحي بالفوز على المنتخب الصومالي "112-67".

ويطمح المنتخب اللبناني في بطولة دبي، إلى حصد لقبه الأول تاريخياً في البطولات العربية، خصوصاً أنه كان قاب قوسين أو أدنى في نسخة 2010 التي استضافتها لبنان من تحقيق إنجازه العربي قبل أن يخسر النهائي أمام المنتخب المصري بنتيجة "57-60".

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