محمد صلاح يفوز بأول جائزة بعد عودته إلى ليفربول (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فاز النجم المصري محمد صلاح بأول جائزة شخصية له عقب عودته إلى ناديه الإنجليزي ليفربول بعد انتهاء مهمته مع المنتخب المصري والحصول على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال في المباراة النهائية، حيث أعلن النادي عن فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع ليفربول عن شهر يناير.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر"، عن فوز هدف صلاح في شباك تشيلسي بأجمل هدف في النادي عن شهر يناير الماضي بعد أن تفوق على العديد من الأهداف التي كانت مرشحة، حيث نشر الحساب فيديو لعدد من الأهداف التي كانت مرشحة وكتب أعلى الفيديو: "الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائما ولكن مهارة الملك المصري محمد صلاح الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق".

وانتظم محمد صلاح في تدريبات فريق ليفربول بعد يومين فقط من خسارة منتخب مصر أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، ولم يتمالك النجم المصري نفسه عقب الخسارة حيث انخرط في البكاء بعد ضياع الفرصة التي كان فيها قريباً من تحقيق أول لقب دولي مع منتخب بلاده

الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائماً ولكن مهارة الملك المصري @MoSalah الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق 😍pic.twitter.com/iibemj1OP4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 8, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news