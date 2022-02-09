شكوك حول مشاركة كييليني مع يوفنتوس بدوري الأبطال

المصدر: تورينو ■ أ.ف.ب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس، إصابة مدافعه وقائده الدولي جورجو كييليني في ربلة ساقه اليسرى، ما يمكن أن يحول دون مشاركته مع النادي التوريني في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني.

وأفاد يوفنتوس، في بيان على موقعه الرسمي، بأن كييليني الذي خرج قبل ربع ساعة من نهاية مباراته أمام هيلاس فيرونا (فاز 2-صفر) خضع أمس (الثلاثاء) لفحوص إشعاعية كشفت عن إصابة في ربلة ساقه اليسرى. وفي وقت لم يحدد النادي فترة لتعافي مدافعه المخضرم البالغ 37 عاماً، من المرجح أن يبتعد اللاعب الدولي عن الملاعب قرابة 20 يوماً، حسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news