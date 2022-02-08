حسم قراراه.. زياش لن يلعب للمنتخب المغربي!

المصدر: سيد مصطفى - أبزظبي

حسم لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، المغربي حكيم زياش، موقفه النهائي بشأن عدم اللعب مستقبلاً لـ "أسود الأطلسي".

وقال اللاعب في تصريحات صحافية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي: "لن ألعب للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي أشعر بالحزن بكل تأكيد حيال هذا القرار ولكن الأمور لا تسير نحو الأفضل، الأن تركيزي منصب حول مشواري مع تشيلسي، أريد أن أحقق مع البلوز أفضل النتائج ونحصد البطولات".

وأضاف زياش: "ليس صحيحا ما يقال بأنني أرى نفسي فوق المجموعة. أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام، أي شخص يعرفني وعمل معي، يدرك ذلك جيدا".

وكان مدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش، وجه انتقادات إلى صانع ألعاب تشيلسي، استبعده من قائمة "أسود الأطلس" لعدم انضباطه، على وحد وصف المدرب.

ويدعي المدرب البوسني أن زياش أظهر في معسكرات المنتخب المغربي، سلوكا لا يليق بالمنتخب الوطني، إذ أنه جاء متأخرا، ورفض خوض التدريبات.

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