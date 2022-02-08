بعد 3 أشهر على عقد قرانهما.. حفل زفاف مدافع سورية وشهد برمدا (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دخل لاعب المنتخب السوري أحمد الصالح القفص الذهبي واحتفل بزواجه من مواطنته الفنانة شهد برمدا بعد ثلاثة أشهر على عقد قرانهما في دمشق، فيما أحيى حفل الزفاف المطرب السوري ناصيف زيتون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل الزفاف ظهر فيه العروسان وصرحا لوسائل الإعلام ومنها "إي تي بالعربي" عن سعادتهما بالارتباط بحضور الأهل والأصدقاء.

يذكر أن أحمد الصالح من المدافعين المميزين في المنتخب السوري فيما تعد شهد برمدا أحد نجوم البرنامج الشهير "سوبر ستار" بموسمه الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news