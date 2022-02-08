بعد الفوز على مصر.. احتفالات "جنونية" للشعب السنغالي بكأس أفريقيا (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأفراح الشعب السنغالي بعد فوز منتخب بلادهم على مصر في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، الأحد، والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ البلاد بفضل تألق نجوم المنتخب يتقدمهم الأسطورة السنغالية ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

احتفالات الشعب السنغالي أمام منزل إسماعيل ساااار ✅🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Jllnf0h7do — عبد الرحمن 🇸🇳 بطل إفريقيا (@abdourabbihidia) February 2, 2022

وأظهرت الفيديوهات احتفالات متواصلة على مدار اليومين الماضيين وأجواء فرح هستيري بالكأس السمراء في وقت تسود علامات الحزن الجماهير المصرية التي كانت تطمع بنجمة ثامنة تضاف إلى الالقاب السبعة التي سبق وحققها الفراعنة في النسخ الماضية للبطولة.

جانب من احتفالات الشعب السنغالي بالعاصمه داكار بالفوز بكاس الامم الافريقيه.

pic.twitter.com/jETerLkX3u — سليمان الخيبري|LFC 🔴1892 (@abu_osama_LFC) February 6, 2022

وعلى الرغم من خسارة المنتحب المصري بقيادة محمد صلاح هداف ليفربول وثالث أفضل لاعب في العالم إلا أنه يبقى صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

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