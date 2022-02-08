نجم الأهلي المصري يهاجم الحارس أبوجبل.. «نخلي بالنا وإحنا بنتكلم»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شن حارس مرمى الأهلي السابق، أحمد شوبير، هجوما حادا على حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبوجبل.

وتحول أبوجبل إلى بطل قومي في مصر بعد تألقه مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي أختتمت في الكاميرون يوم الأحد ووصل فيها المنتخب المصري إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

وعلق أحمد شوبير على ما قاله محمد أبوجبل بخصوص الجكم الغامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقال في تصريحات تليفزيونية: «كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عُمره ما يحصل، معلش، ما فعله أبوجبل في البطولة على رأس رأسي من فوق، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده».

وأضاف: «الحكم من الممكن أن يقول لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا، ولكن عمره ما هيقول (هتتغلبوا هتتغلبوا)»، موضحًا: «في ركلة الترجيح الأخيرة، جاساما كان سيطلق صافرة انتهاء المباراة، ولكن (الفار) طالبه بالانتظار، لمعرفة هل الحارس تحرك من على خط المرمى أم لا، وهذا يحدث كثيرا، وحدث من قبل مع محمد الشناوي أمام بالميراس في مونديال الأندية».

وتابع: «موضوع بكاري جاساما، إحنا مبالغين فيه أوي»، مؤكدًا: «حكم يقول للاعبين هتتغلبوا هتتغلبوا، هذا الأمر لا يمكن حدوثه».

وكان محمد أبوجبل، قال خلال حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «أم بي سي مصر»: «قبل بداية مباراة مصر والكاميرون، بكاري جاساما جاء لنا ليقول إننا سنخسر سنخسر، وقال لوائل جمعة، مدير المنتخب، إن أي حركة سيقوم بها على خط الملعب سيتم طرده هو والبرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب»، مضيفًا: «قلت لـ بكاري جاساما إنهم أهدروا 3 ركلات ترجيح وإننا فزنا، ولكنه كان يريد التأكد من تقنية الفيديو، وهو كان غريبا وكان يتحدث بطريقة كأنه يأمرك، ولم يكن يريد إنهاء المباراة بطريقة صحيحة».

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