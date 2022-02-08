صدمة.. مرتضى منصور يعلن سعر بيع محمد أبوجبل بعد كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حدد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور سعر بيع حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك لمن يريد شراء الحارس بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية وحصول الفراعنة على وصيف البطولة عقب الخسارة في المباراة النهائية، وأشار مرتضى منصور أن نادي الزمالك قام بشراء محمد أبوجبل مقابل 6 ملايين جنيه، ولكن الآن الوضع اختلف تماماً.



وعلق مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ونقل التصريح موقع "المصري اليوم": " محمد أبوجبل هو أحسن حارس في أفريقيا وقدم أداءً مذهلا في البطولة، قٌمت بشراء محمد أبوجبل للزمالك مقابل 6 ملايين جنيه، الآن يساوي 600 مليون من يريد شراءه عليه دفع ذلك الرقم».



ويذكر أن النجم المصري حارس مرمى الزمالك المصري قد تلقى عدداً من العروض للعب في الدوري السعودي طبقاً لتقارير إخبارية مصرية وسعودية، ولكن يبدو أن الطريق لم يكون سهلاً للخروج من نادي الزمالك في ظل تحديد هذا الرقم الخيالي لبيع اللاعب من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.



وكان محمد أبوجبل، قد اشترك بديلاً للحارس الأساسي محمد الشناوي، في مباراة ساحل العاج بمباراة دور الـ 16 ليخوض مع المنتخب المصري 4 مباريات مصيرية تلقى فيها هدف واحد فقط من ركلة جزاء أمام المغرب ولكنها رغماً من ذلك لم يتوج بلقب أفضل حارس في إفريقيا.



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