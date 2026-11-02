لماذا تصدرت صبا مبارك قائمة البحث على "غوغل" اليومين الماضيين ؟

مع انتهاء عرض حلقات حكاية "جريمة في الزمالك" من مسلسل "القصة الكاملة" للنجمة صبا مبارك، تصدرت صبا مبارك قائمة ترند منصة إكس مصر في اليومين الماضيين، ليكتمل نجاح المسلسل الذي عاد أمس وتصدر قائمة الأكثر بحثاً على "غوغل" مرة أخرى.

وكانت صبا مبارك قد نجحت في أن تكون حديث منصات التواصل الاجتماعي حيث أبدى العديد إعحابهم بأدائها لشخصية نادية وقدرتها على تقمص الشخصية وتحولاتها من الطيبة إلى الشر.

وتدور أحداث حكاية "جريمة في الزمالك"، حول جريمة غامضة تقع في منطقة الزمالك، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن حقيقة ما حدث وكشف ملابسات الواقعة، وسط مجموعة من التساؤلات التي تتصاعد مع تطور الأحداث.

ومع تقدم التحقيقات، تظهر أسرار جديدة وتتشابك خيوط القضية، بينما يحاول أبطال الحكاية الوصول إلى الدوافع الحقيقية للشخصيات المرتبطة بالجريمة.

حكاية "جريمة في الزمالك"، من بطولة صبا مبارك، وكل من محمد على رزق وأحمد بهاء، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبدالتواب وإنتاج مجدي الهواري.