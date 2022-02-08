استئناف الدوري المصري بعد غياب طويل بدون الأهلي والزمالك

المصدر: وكالات

سيغيب الأهلي والزمالك عن استئناف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع انطلاق جولة جديدة غدا الأربعاء بعد توقف دام نحو 40 يوما لانشغالهما بمواجهات عالمية وقارية.

وتوقفت المسابقة منذ أكثر من شهر بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية التي اختتمت يوم الأحد الماضي في الكاميرون.

ولن يشارك الأهلي في الجولة بسبب انشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، بينما يغيب الزمالك لخوض مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا أمام بترو أتليتيكو الأنجولي.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات متقدما بفارق الأهداف على الزمالك الذي خاض ثماني مباريات.

وتأجلت مباراة الأهلي وبيراميدز بينما خاض الزمالك مباراته في هذه الجولة أمام غزل المحلة قبل التوقف.

وتقام مباراتان غدا ضمن الجولة الثامنة حيث يستضيف إنبي فريق مصر للمقاصة كما يحل الجونة ضيفا على طلائع الجيش.

وقال حلمي طولان مدرب إنبي إن فريقه استفاد جيدا من توقف المسابقة في إعداد لاعبيه من خلال المشاركة في كأس رابطة الأندية بعد تأهله إلى قبل النهائي.

وأضاف طولان لرويترز «سنسعى لاستغلال الطفرة التي حدثت في أداء اللاعبين خلال مباريات كأس الرابطة ونواصل بنفس الأداء في الدوري رغم اختلاف البطولتين. المقاصة فريق عنيد ومواجهته ستكون صعبة».

ويحتل إنبي المركز 11 بتسع نقاط من سبع مباريات فيما يحتل المقاصة المركز 14 بست نقاط.

ويأمل طارق العشري مدرب طلائع الجيش في الابتعاد عن منطقة الهبوط عن طريق الفوز على الجونة حيث يحتل المركز 16 بخمس نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن منافسه.

وأضاف العشري «طالبت اللاعبين بنسيان المباريات السابقة من الدوري والتركيز في المرحلة القادمة خاصة وأن الفريق خاض سبع مباريات فقط».

ويلتقي بعد غد الخميس في ختام الجولة الثامنة البنك الأهلي مع سموحة والإسماعيلي مع فيوتشر.

ويسعى الإسماعيلي بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون لتحقيق فوزه الأول في الدوري للابتعاد عن المركز قبل الأخير بنقطتين من سبع مباريات.

وتعاقد الإسماعيلي مع 11 لاعبا بينهم الجزائري محمد بن خميسة والجامبي سيكو كونتيه وجان-موريل بوي من ساحل العاج والأرجنتيني دييجو جوريجاراي والبوليفي كارميلو ألجارانياز وخالد النبريص من فلسطين.

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