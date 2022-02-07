نجوم الأهلي يصلون إلى أبوظبي بطائرة خاصة

المصدر: دبي- سيد مصطفى

يصل إلى العاصمة أبوظبي، عند الـ10:30 من صباح الإثنين لاعبو النادي الأهلي المصري، أعضاء المنتخب الوطني، الذي خاضوا نهائي بطولة أمم افريقيا ضد السنغال.

ونسق الأهلي مع اتحاد الكرة المصري بشأن وصول لاعبيه الستة وهم، محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد شريف، على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل اللاعبين من العاصمة الكاميرونية ياوندي، للحاق بمباراة بلميراس البرازيلي، والتي ستقام مساء الثلاثاء في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news