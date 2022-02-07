شاهد محمد صلاح يخبر أبو جبل كلمة سر أنقذت مرمى مصر «فيدو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

رصدت عدسات وكاميرات الصحف العالمية التي تنقل مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الامم الافريقية قيام محمد صلاح بإعطاء حارس الفراعنة ابو جبل بعض المعلومات قبل تنفيذ ضربة الجزاء التي تصدى لها أبو جبل بكل براعة، وقالت التعليقات ان صلاح أعطى حارس المتخب المصري كلمة السر، وبالفعل استطاع ابو اجبل ان يكون على قدر المسؤولية ويتصدى بكل بطولية لركلة جزاء ماني.

🗣️ صلاح يخبر أبو جبل بكلمة السر ... حارس الفراعنة على قدر المسؤولية ويتصدى بكل بطولية لركلة جزاء ماني...قمة الإثارة 🤯🔥#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_السنغال#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/mUcyNNYikw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2022

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