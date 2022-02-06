مكافأة كبيرة من جيب محمد صلاح لزملاءه في حال الفوز على السنغال

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، وعد زملاءه في المنتخب بمكافأة مالية كبيرة في حالة الفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقالت صحيفة «المصري اليوم» المصرية إن صلاح حرص على إخبار زملائه بتلك المكافأة قبل مباراة الكاميرون، التي فاز فيها المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا أما منتخب السنغال، مساء اليوم الأحد، بحسب الصحيفة، التي لفتت قول مصدر مقرب من محمد صلاح، حفز زملائه، مؤكدا أن تحقيق اللقب بات قريبا.

ولفت المصدر إلى قول صلاح إنهم يعملون على مواصلة نفس المجهود وذات الروح لإسعاد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن المنتخب وصل إلى نقطة بعيدة في البطولة سيكون ختامها هو العودة باللقب الأفريقي.

ولم يوضح صلاح قيمة المكافأة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى رفضه الإفصاح عن قيمتها في ذات الوقت الذي أكد أنه سيتم صرفها على جميع اللاعبين بالتساوى بعيدا عن الجهاز الفني.

ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح يريد الفوز مع منتخب مصر بلقب البطولة الأفريقية ووصول المنتخب المصري إلى كأس العالم بصورة تدعمه منافسته على لقب أفضل لاعب في العالم، خاصة إذا واصل تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news