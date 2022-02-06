موقع مكسيكي.. الغياب لم تمنع الأهلي المصري من تحطيم حلم مونتيري في مونديال الأندية

المصدر: جوني جبور-دبي

سلطت الصحف المكسيكية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على هزيمة مونتيري أمام فريق الأهلي المصري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد نهيان في أوظبي، لحساب الدور الثاني من كأس العالم للأندية، وإطلق موقع "Oncediario" عنوان نارياً على ممثل بلاده بقوله: "المصريون رغم ألف غياب أخضعوا مونتيري وحطموا حلمه في مونديال الأندية".

بدورها علقت صحيفة "LA Razona" على خروج مونتيري، قائلة: "بدأ مونتيري مغامرته في كأس العالم للأندية، بمواجهة الأهلي، قبل أن يخسر الفريق المكسيك المباراة بهدف دون رد، موعداً حلم الصعود إلى منصة التتويج".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق المكسيكي بدأ المباراة مسيطراً على مجريات اللعب، ولاحت لديهم في الدقيقة الثاني أولى الفرص، ورغم ذلك نجح الأهلي في الدقيقة 53 من إحراز هدف الفوز عن طريق محمد هاني.

وخاض الأهلي المباراة دون عدد كبير من لاعبيه الذين غابوا عن المباراة لاسباب مختفلة على رأسها تواجد بعض نجوم الفريق مع المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بجانب وجود إصابات في صفوف الفريق.

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