ليفربول ينحاز إلى محمد صلاح على حساب ماني.. يكيل بمكيالين!

المصدر: دبي - سيد مصطفى

انحاز الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى النجم المصري محمد صلاح، على حساب زميله في الفريق نفسه، السنغالي ساديو ماني عشية المواجهة التي ستجمعها، الأحد، (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعدما أطاحوا بالكاميرون، في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

ونشر حساب ليفربول صورة لمحمد صلاح من احتفال اللاعب بتأهل مصر إلى النهائي وأرفقه بتعليق: "يركض دائمًا نحو المجد".

كما قام حساب نادي ليفربول، بنشر مقطع فيديو من "ستوري" خاص بمحمد صلاح، أثناء احتفاله مع لاعبي منتخب مصر بالفوز على منتخب الكاميرون، وعلق عليه قائلًا: ” أصل الأفندي دا في حتة تانية عندي “.

وكان محمد صلاح، قد نشر “ستوري” عقب مباراة الكاميرون من داخل حافلة الفراعنة، أثناء العودة إلى فندق الإقامة بعد الفوز على الكاميرون، وشارك زملائه عدد من الأغاني المصرية الشهيرة.

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