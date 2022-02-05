رونالدو يتعرض لـ"السخرية".. أضاع ركلة جزاء بغرابة في "عيد ميلاده" (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

كانت ليلة أمس قاسية جدا على النجم العالمي، وقناص مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ لم يكن احتفاله بعيد ميلاده الـ37 أمرا مبهجا له، بعد أن أضاع ركلة جزاء بطريقة غريبة وغير معهودة من رونالدو، ثم اكتملت الليلة الصعبة بالخروج من كأس (الاتحاد - الإمارات) لكرة القدم على يد فريق من الصف الثاني، ميدلسبرا، بسبب ركلات الترجيح (8-7) بعد التعادل 1-1.

وكانت لحظة مهمة في المباراة حين تعرض بول بوغبا للعرقلة في الدقيقة 20، فحصل مانشستر على ركلة جزاء، تقدم لها رونالدو، لكن اللاعب، الذي لطالما سجل ركلات حاسمة، ضيعها بغرابة بعد أن سددها بجوار القائم وسط خيبة كبيرة من الجمهور الكبير الذي غصت به مدرجات أولد ترافورد.

وتعرض رونالدو لانتقادات شديدة، منها من زميله السابق روي كين الذي استغرب أن يقوم بالتسديد بتلك الطريقة وفي مباراة مهمة لفريقه، كما سخر منه النجم السابق لليفربول جيمي كاراغر، بجانب عدد كبير من المغردين، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" اعتبرو أن رونالدو انتهى ولم يعد بإمكانه تقديم أي شيء جديد.

وكانت هذه البطولة آخر أمل لرونالدو وزملاءه لتحقيق لقب هذا الموسم، حيث بات مان سيتي الاقرب لتحقيق لقب الدوري الممتاز، بفارق كبير جدا عن مان يونايتد الذي قد لا ينهي الموسم في المركز الرابع، بينما في دوري الأبطال لا تبدو حظوظ "الشياطين" جيدة، نظرا للوضع الصعب الذي يمر به الفريق.

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