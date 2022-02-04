مدرب ليفربول يحدد "عقوبة" المنهزم من محمد صلاح أو مانيه.. ويعلق على "من سيشجع"

المصدر: حميد نعمان - دبي

علق المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب على المواجهة المرتقبة لنجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه الأحد المقبل في نهائي كأس أمم إفريقيا. وقال كلوب خلال تصريحات صحافية قبل مواجهة كارديف في كأس الاتحاد الأحد المقبل، إن اللاعبين يقدمان أمورا مذهلة في البطولة الإفريقية، وأنهما لن يكونا جاهزين لليفربول حتى الأسبوع المقبل، لكنه حذر أحدهما من عقوبة المنهزم، وقال "الجيد أن الخاسر سيعود أولا".

وتابع بحسب تصريحات نشرتها صحيفة "ذي الصن" البريطانية: من سيفوز سيسافر مباشرة إلى بلده من أجل فترة من الاحتفال باللقب، لأن هكذا الامور تتم، لكن على الخاسر أن يعود بسرعة إلى ليفربول". وأضاف: من سينهزم منهما سيكون عليه أن يعود الثلاثاء أو الأربعاء، بينما الفائز، سيحصل على فترة أفضل للراحة والاحتفال.

وعن تفضيله أحدهما للفوز باللقب، قال إن ذلك أمر لا يحصل أبدا، فهو فخور باللاعبين، وليس هناك في ليفربول من سينحاز لزميله ضد الآخر، وأن الجميع سيفرح لأحدهما، أيا كان. وأبدى المدرب إعجابه الشديد بما يقدمه اللاعبان في البطولة، وأن ذلك أمر يدعو للفخر بالنسبة لليفربول، رغم أنه يرى أن الفريق سيتأثر سلبا بالإرهاق الذي سيظهر على اللاعبين خلال الفترة المقبلة، جراء استمرارهما في البطولة حتى المباراة الختامية.

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