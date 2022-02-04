رومينيغه.. أول ألماني يدرج في قاعة مشاهير الكرة الإيطالية

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء أمس إدراج الألماني كارل هاينز رومينيغه ضمن قاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية. وسيصبح رومينيغه، الذي تولى رئاسة نادي بايرن ميونخ الألماني لفترة طويلة، أول ألماني يدرج ضمن قاعة مشاهير الكرة الإيطالية منذ بدء هذا التقليد في عام 2011 .

وسيدرج اسم رومينيغه (66 عاما)، الذي لعب لفريق إنتر ميلان بين عامي 1984 و1987، ضمن تصنيف "الأجانب" الذي يضم أيضا نجوم سابقين آخرين أمثال الفرنسي ميشيل بلاتيني والأرجنتيني دييجو مارادونا والهولندي ماركو فان باستن. وتشمل قائمة المرشحين الآخرين في عام 2022 أليساندرو نيستا المتوج مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم، والمدرب أنطونيو كونتي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن تكريم خاص للدنماركي سيمون كاير لدوره في إنقاذ زميله كريستيان إريكسن الذي سقط أرضا بسبب أزمة قلبية خلال مشاركته مع المنتخب الدنماركي في إحدى مباريات يورو 2020.

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