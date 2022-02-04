كريسبو يعلن قائمة سورية المشاركة ببطولة العرب لكرة السلة في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن المدير الفني للمنتخب السورية الأولى لكرة السلة، الإسباني خافيير خواريز كريسبو، قائمة "نسور قاسيون" المشاركة في البطولة العربية الـ 24 لمنتخبات لرجال، المقرر إقامتها في دبي، خلال الفترة من 8 وحتى 16 فبراير الجاري، وينافس على لقبها ثمانية منتخبات عربية.

وضمت قائمة المنتخب السوري التي وقع عليها خيار المدرب الإٍسباني، وتولت نشرها إعلام سورية، منها موقع "أثر بريس"، كل من، عبد الوهاب الحموي الشهير بـ "هابو"، وجميل صدير، وتوفيق الصالح، ونديم العيسى وأنطوني بكر من نادي الاتحاد الحلبي، ومجد عربشة، وشريف العش، وعر إدلبي من نادي الوحدة الدمشقي، وطارق الجابي، وأنس شعبان، وعمر الشيخ علي من نادي الكرامة، والياس عازارية من الجلاء الحلبي، وزكريا الحسين من الوثبة.

وتعد بطولة دبي، محطة تحضيرية هامة لمنتخب سورية، بالإضافة إلى منتخبي لبنان والأردن، التي تستعد في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، خوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

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