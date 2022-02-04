مصر.. "جبل" شامخ في قارة إفريقيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعملق الحارس محمد أبوجبل بتصديه لركلتي جزاء ليقود المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور، اليوم الخميس، بركلات الترجيح 3-1 في الدور نصف النهائي.

وأثبت الحارس المصري أنه على قدر المسؤولية مجدداً بعدما سبق له أن تصدى ببراعة في الركلات خلال مباراة ربع النهائي أمام ساحل العاج، وعاد أبو جبل ليبدع أمام مرماه في قمة الكاميرون.

وفي الوقت الذي انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي تصدى أبوجبل لركلتي ترجيح فيما الثالثة علت العارضة في السماء وكان له الدور الأكبر في الانتصار الثمين حتى أنه لم يمنح الفرصة أمام قائد المنتخب محمد صلاح لتنفيذ ركلته الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news