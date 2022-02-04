محمد صلاح يهدر انفراداً أمام مرمى الكاميرون.. ويعبر عن غضبه بشكل غريب (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أهدر محمد صلاح نجم المنتخب المصري انفراداً تاماً بحارس مرمى المنتخب الكاميروني خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وكان صلاح مهيأ للتهديف إثر كرة وصلته من كرة وصلته بالخطأ من المدافع الكاميروني مارتين هونجالا لكنه لم يحسن التعامل معها وجهاً لوجه مع الحارس أندريه أونانا الذي تصدى لها بقدمه بعدما كان لاعب ليفربول يحاول مراوغته في الدقيقة 57 وسط تعجب الجماهير والمراقبين لكون مثل هذه الكرات لا يهدرها محمد صلاح بهذا الشكل.

وعبر صلاح عن غضبه بإضاعة كرة الانفراد باقتلاعه العشب الأخضر من أرضية الملعب بشكل غريب عكس حالة استيائه الكبير.

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