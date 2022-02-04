محمد صلاح يهدر انفراداً أمام مرمى الكاميرون.. ويعبر عن غضبه بشكل غريب (فيديو)
أهدر محمد صلاح نجم المنتخب المصري انفراداً تاماً بحارس مرمى المنتخب الكاميروني خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.
وكان صلاح مهيأ للتهديف إثر كرة وصلته من كرة وصلته بالخطأ من المدافع الكاميروني مارتين هونجالا لكنه لم يحسن التعامل معها وجهاً لوجه مع الحارس أندريه أونانا الذي تصدى لها بقدمه بعدما كان لاعب ليفربول يحاول مراوغته في الدقيقة 57 وسط تعجب الجماهير والمراقبين لكون مثل هذه الكرات لا يهدرها محمد صلاح بهذا الشكل.
حسرة محمد صلاح#مصر_الكاميرون #CMREGY— أحمد 🇸🇦 (@oN186u) February 3, 2022
pic.twitter.com/pCXh8ZWjAD
وعبر صلاح عن غضبه بإضاعة كرة الانفراد باقتلاعه العشب الأخضر من أرضية الملعب بشكل غريب عكس حالة استيائه الكبير.
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