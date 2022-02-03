شاهد الفرق بين جمهور الصين وامريكا بالإلتزام بقواعد "كوفيد 19" (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انتشرت صور في وكالات الأنباء للجمهور الصيني أثناء متابعته لبعض الفعاليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق رسميا غدا (الجمعة)، وتظهر مدى الإلتزام من المشجعين بالتعليمات الصارمة الصادر عن السطات الصينة فيما يخص فيروس كورونا (كوفيد 19)، في المقابل كان هنالك صورا لجمهور امريكي يتابع مباراة منتخب بلاده مع هندرواس في تصفيات كأس العالم بكرة القدم دون أدنى مستوى من القيود.

وجلس الجمهور الصيني في المدرجات لمشاهدة لعبة التزلج على الجليد، ملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وفق الاجراءات المشددة التي تفرضها الصين على البطولة في ظل تفاخرها بـ"صفر اصابات" بالفيروس.



وتحظّر الإجراءات على الزائرين دخول أو مغادرة الفقاعة الأولمبية التي تضمّ أماكن إقامة المشاركين ونظام النقل ومواقع المسابقات، إضافة إلى الفنادق المحصنة والمنشآت التي ستستقبل المنافسات، ومواقع الفحوص اليومية للكشف عن كوفيد. ويعيش في هذه الفقاعات نحو 60 ألف شخص يضعون الكمامات بشكل إجباري، ويستخدمون الروبوتات للحصول على القهوة والمشروبات والوجبات، الخ.. وإذا دخل موظفون أو عمال أو رياضيون لسبب أو لآخر، يفترض أن يلتزموا بعد خروجهم بحجر إلزامي.

من جهتها فان الولايات المتحدة التي سجلت اعلى معدلات اصابة، بدأت تدخل حالة سلام مع كورونا وبدأ البيت الابيض بالتفكير بأن الفيروس لا يشكل ازمة في المستقبل، وبالتالي لا تفرض قيودا مشددة على جماهيرها في الملاعب حاليا كما ظهر في مباراة كأس العالم التي انتهت بفوز المنتخب الأمريكي على ضيفه منتخب هندوراس 3 /صفر فجر الخميس في الجولة الحادية عشرة من الدور الثالث لتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

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