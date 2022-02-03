مباشر.. مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

المصدر:
  • محمد أبوإسماعيل – دبي
التاريخ:

يلتقي اليوم الخميس منتخبا مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية عند الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، في مباراة صعبة للمنتخبين خاصة بعد التصريحات التي خرجت من الطرفين اليومين الماضيين، ويبحث المنتخب المصري عن الصعود إلى المباراة النهائية بحثاً عن التتويج باللقب الثامن في تاريخه، بينما يبحث الكاميرون عن اللقب السادس وهو أقرب المنافسين للمنتخب المصري تاريخياً بعدما توج باللقب 5 مرات سابقة، ويلتقي المنتخب الفائز مع السنغال في نهائي البطولة الإفريقية.

وتميل الكفة لصالح المنتخب المصري في تاريخ مواجهات المنتخبين حيث سبق أن التقى في 27 مباراة في جميع البطولات، خرج منتخب "الفراعنة" فائزا في 15 مناسبة، مقابل 6 خسائر و6 تعادلات، بينما التقى المنتخبين 13 مرة في نطاق بطولة كأس أمم إفريقيا، وتفوق منتخب "الفراعنة" في 7 مواجهات.

وننقل لكم مباشرة أهم فعاليات المباراة وأبرز الأحداث أولاً بأول :-

غرف ملابس المنتخبين قبل المباراة بأقل من ساعتين

 

 

الملعب الأولمبي بياوندي الذي يستضيف مباراة المنتخبين

 

طباعة
أعلى