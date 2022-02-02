غرامة ماية على المنتخب المصري «لخرقه» بروتوكولات قبل مباراة المغرب

المصدر: د ب أ

قررت لجنة الانضباط بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي على الاتحاد المصري لكرة القدم بينها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ «لخرقه» البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021 الإعلامية.

وأوضح كاف عبر موقعه الرسمي أن سبب العقوبة هو عدم حضور المدير الفني للمنتخب المصري المؤتمر الصحافي يوم السبت الماضي عشية مباراة الفريق ضد المغرب في ربع نهائي البطولة بملعب أحمدو أهيدجو، والتي تعد جزءًا من التزامات جميع الفرق المشاركة.

وأضاف:«انتظرت وسائل الإعلام وأصحاب حقوق كاف قرابة الساعتين حتى وصول مصر لحضور المؤتمر الصحفي المقرر».

وأوضح أن «أمام الإتحاد المصري فترة 60 يوماً لدفع الغرامة المقررة وهي 50 ألف دولار مع تعليق الــ 50 ألف دولار الأخرى بشرط عدم إدانة اتحاد مصر لكرة القدم بارتكاب واقعة مماثلة خلال كأس الأمم الأفريقية».

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