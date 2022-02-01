حكم المباراة "الفضيحة" بين تونس ومالي يصدم العالم بالحقيقة.. "كنت في عداد الأموات"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الحكم الزامبي جاني سيكازوي عن سبب إطلاق صافرة النهاية في الدقيقة 85 من مباراة تونس ومالي في دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون، على الرغم من أن الوقت الأصلي لم ينته قبل أن يعود عن قراره باستكمال المواجهة ثم يكرر الخطأ نفسه بإنهائها في الدقيقة 89 وسط حالة غضب عارم أصابت التونسيين ومحاولتهم العابثة في الاعتراض على قراراته.

وقال الحكم الزامبي في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن الله ألهمه لإنهاء المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي لكي ينقذ نفسه من الموت إذ كان يعاني من الدورا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ومصاب بضربة شمس، على حد تعبيره!.

وقال سيكازوي: "لو لم أتصرف بنفس الطريقة التي قمت بها في المباراة لكنت في عداد الأموات.. كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة.. كان من الممكن أن تكون النهاية مختلفة تماما. أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد. زمن قصير كان يفصلني عن الموت"، مضيفاً: "ألهمني الله أن أنهي المباراة. لقد أنقذني، واتخذت القرار".

وأوضح الحكم الزامبي: "الطقس في ليمبي حيث أقيمت مباراة تونس ومالي كان حارا والرطوبة عالية جداً.. كنت أشرب الماء ولكني لم أشعر بأني ارتويت.. كل شيء ارتديه كان ساخنا حتى معدات الاتصال. فجأة لم أعد أسمع شيئا سوى صوت أخبرني أنهي المباراة. لقد أنقذني ذلك القرار من الموت".

وكان يفترض على الحكم الزامبي أن يحتسب الوقت بدل الضائع للمباراة في وقت تأخر المنتخب التونسي بهدف نظيف غير أنه فاجأ المراقبين بخصم زمن من الوقت الأصلي، وحاول الاتحاد الإفريقي التدخل بالطلب من لاعبي تونس العودة من غرفة تبديل الملابس لاستكمال المباراة لكنهم رفضوا، فتم اعتماد مالي منتصراً.

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