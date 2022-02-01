الأهلي السعودي يجدد عقد عبدالرحمن الغريب حتى 2025

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

أعلن النادي الأهلي السعودي، أمس، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبدالرحمن الغريب، حتى عام 2025.

ولم يكشف الأهلي عن التفاصيل المالية للعقد، لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب سيتقاضى 18 مليون ريال خلال الأعوام الثلاثة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صوراً توثق لحظة توقيع عبدالرحمن الغريب على العقد الجديد. وشارك الغريب (24 عاماً) مع الأهلي في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، أسهم خلالها في تسجيل ستة أهداف، حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

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