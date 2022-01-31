بعد صفقة "مفتول العضلات".. برشلونة يجري فحوصات طبية على "غزال إفريقي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يخضع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي للفحص الطبي في برشلونة ليلة الاثنين، تمهيدا لضمه إلى النادي الكاتالوني بطلب من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية التي شهدت أيضاً انضمام آداما تراوري "مفتول العضلات" قادماً من واتفورد أحد الأندية اللامعة في الـ"البريمييرليغ".

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن أوباميانغ سيخضع للفحص الطبي، بعدما وصل إلى برشلونة، ظهر الاثنين، لإتمام التعاقد مع النادي الكاتتالوني.

وكان الغزال الإفريقي أوباميانغ قد صال وجال في الملاعب الأوروبية بقميص بروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى أرسنال الذي غادره على جناح السرعة بعدما نمى إلى علمه بأن برشلونة يرغب في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وأبدى المهاجم الغابوني فرحة غامرة وسعى جدياً نحو إتمام الصفقة خصوصاً أنه وافق على تخفيض راتبه في أرسنال لتحقيق حلمه البرشلوني.

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