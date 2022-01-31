تصريح غير مطمئن لمدرب المنتخب العراقي قبل مواجهة لبنان

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال الصربي بتروفيتش مدرب منتخب العراق إن تحضيرات "أسود الرافدين" ليست جيدة وهناك ثلاث لاعبين سيغيبون عن المباراة التي ستجمعهم مع لبنان، عصر غد الثلاثاء، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022، في ملعب صيدا الدولي في لبنان.

وأوضح في مؤتمر صحافي بأنه لن يكشف عن لأسماء هؤلاء اللاعبين، مكتفياً بالقول: "صحتهم غير جيدة"، وتابع بان كلامه ليس عذراً قبل المباراة لكن هنالك اوضاع غير مستقرة يمر بها المنتخب الوطني.

بدوره، قال التشيكي ايفان هاسيك مدرب منتخب لبنان إن "المباراة مهمة جدا لكلا الفريقين لانها حاسمة، والمنتخب العراقي لديه لاعبين شباب يمدون الفريق بالحيوية والنشاط ، وسنلعب من أجل الفوز رغم كل الظروف".

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