"دوغاتي" تكشف عن مقاتلتها في بطولة العالم للدراجات النارية (فيديو)

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف فريق "دوغاتي" حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، عن الصور الأولية لدراجتها الخاصة بالموسم الجديد 2022، وذلك قبل أيام على حفل الإطلاق الرسمي للدراجة.

وكان من المقرر أن تطلق "دوغاتي" دراجتها الأسبوع الماضي، قبل أن تتجه إلى التأجيل بسبب إصابة سائق الفريق جاك ميلير بفيروس "كورونا".

ويعول الفريق الإيطالي صاحب الانتصارات السبعة في 2021، في الدفاع عن لقب بطولة العالم للصانعين، على كل من الأسترالي جاك ميلير والإيطالي فرانشيسكو بانيا.

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