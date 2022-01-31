ملخص لمباراة مصر والمغرب.. "كأنك لم تشاهدها من قبل" (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية في كرة القدم على موقعها الرسمي ملخص لمباراة مصر والمغرب التي اقيمت ليلة الأحد ضمن الدور ربع النهائي من البطولة التي انتهت بفوز "الفراعنة" 2-1 وصعودهم إلى الدور نصف النهائي في مواجهة الكاميرون الدولة المضيفة في المباراة المقرر الخميس.

وجاء الفيديو الملخص بتقنية عالية الجودة ويحتوي على لقطات مثيرة من كواليس المباراة التي لم يتم بثها عبر شاشات التلفزيون، خصوصاً أن التفاصيل الصغير جاءت غنية باللقطات الندية بين المنتخبين وجماهيرهما.

وكان المغرب قد تقدم بهدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء في الدقيقة (7) واستمر التقدم حتى نهاية الشوط الأول، ليأتي الرد المصري بهدف لمحمد صلاح في الدقيقة (53) لينتهي الوقت الأصل بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الإضافي الأول، أفلت صلاح من رقابة مدافعي المغرب وعكس كرة عرضية الى تريزيغيه الذي سجل هدف الفوز الثاني في الدقيقة (100).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news