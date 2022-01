فيديو يكشف الاعتداء الوحشي لنجم مانشستر يونايتد على صديقته.. النادي تخلى عنه والشرطة تقبض عليه

كشفت الفتاة البريطانية هارييت روبسون، عن تعرضها لضرب مبرح من صديقها نجم مانشستر يونايتد، ميسون غرينوود، ما تسبب في نزيف ودماء.

ونشرت الفتاة البريطانية عددا من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية على موقع «إنستغرام»، تظهر تعرضها لنزيف حاد في شفتها وعدة كدمات في وجهها وجسمها.

ومع تدفق الدم من فمها في أحد مقاطع الفيديو، قالت روبسون: «لكل من يريد أن يعرف ما يفعله ميسون غرينوود بي».

ووصفت الفتاة غرينوود، الذي لم يتجاوز الـ20 عاما، «بالشيطان».

وكان مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد أعلن إيقاف لاعبه ميسون غرينوود بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء عليها.

وقال يونايتد في بيان سابق أمس الأحد إن النادي «على دراية بالصور والمزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي» ولن يعلق عليها سوى بعد التأكد من الحقائق«.

وأضاف البيان»مانشستر يونايتد لا يتسامح مع أي نوع من العنف«.

وفي بيان آخر قال يونايتد»ميسون غرينوود لن يعود للتدريب أو المشاركة في المباريات حتى إشعار آخر«.

وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد جرينوود البالغ عمره 20 عاما تم نشرها على انستغرام قبل حذفها.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة مانشستر في بيان أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به.

وأضافت الشرطة»تم فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء".

وأحرز غرينوود ستة أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

