أزمة جديدة في كأس الأمم الإفريقية.. إلغاء المؤتمر الصحافي لمنتخب مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية أزمة جديدة تسببت في إلغاء المؤتمر الصحافي الخاص بالمنتخب المصري قبل مباراة المغرب في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث لم يتمكن مدرب المنتخب المصري واللاعب عمرو السولية من الوصول إلى مقر المؤتمر الصحافي بسبب الزحام وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة التي تقل المدرب واللاعب.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحة الفيس بوك عما حدث وقال: "أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية إلغاء المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش وعمرو السولية المخصص للحديث عن تحضيرات المنتخب لمباراة المغرب في الدور ربع النهائي للبطولة".

وأضاف الحساب: "جاء إلغاء المؤتمر لعدم تمكن كيروش والسولية من الوصول إلى مقر المؤتمر في ستاد أحمدو أهيدجو في الموعد المحدد نظرًا للازدحام المروري ورؤية قوات التأمين المصاحبة لموكب البعثة بضرورة إيصال حافلة اللاعبين أولا إلى مقر اقامته وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة المقلة للمدرب واللاعب للتوجه مباشرةً إلى ملعب أهيدجو لحضور المؤتمر الصحف".

وأضاف الحساب الرسمي للاتحاد المصري: "كان المنتخب الوطني قد أدى مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد أولمبييه في الثالثة والربع عصرًا بعد موافقة اللجنة المنظمة على طلب البعثة بذلك بعد ابلاغها رسمياً بتقديم موعد مباراة الغد لمدة ساعة لتقام في الرابعة عصرًا بدلا من الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون".

وأضاف حساب الاتحاد: "تعتزم إدارة البعثة رفع تقرير بذلك إلى اللجنة المنظمة، حيث ترتب على نقل المباراة من ملعب أولمبييه إلى ملعب أهيدجو وتقديمها عن موعدها إلى عدم استقرار مواعيد ارتباطات الفريق".

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