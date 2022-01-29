أغرب مشهد في تاريخ المؤتمرات الصحافية.. فضيحة جديدة بـ"أمم أفريقيا"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سجلت بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون واحدة من أغرب المشاهد في تاريخ كرة القدم بعدما صعد رجل مجهول إلى منصة المؤتمر الصحافي المخصص لمباراة تونس وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي المقررة اليوم السبت (23:00 بتوقيت الإمارات)، وسرق المايكروفونات والكابلات من أمام المدرب المساعد لمنتخب تونس جلال القادري وقائد "نسور قرطاج" وهبي الخزري.

وذكر موقع كورة بأنه قبل دقائق من انطلاق المؤتمر الصحافي فوجئ الحضور من مسؤولين وإعلاميين بصعود شخص غريب إلى المنصة الخاصة بالمؤتمر وأخذ الميكروفون والكابلات ثم هرب، وهرع المسؤولون من اللجنة المنظمة للحاق بهذا الشخص والقبض عليه، لكن اتضح فيما بعد أنه المالك لهذه المعدات، وأن اللجنة المنظمة استأجرت منه هذه المعدات ولم تدفع له التكاليف، فقرر استرجاع معداته كرد فعل على عدم حصوله على مستحقاته.