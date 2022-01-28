مشجع ساحل العاج يخاطب المصريين بلهجتهم: "فزتم بدعوات الـ100 مليون"! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع منتخب ساحل العاج يوجه خلاله رسالة حادة إلى الجماهير المصرية بعد خسارة "الأفيال" أمام منتخب مصر بركلات الترجيح 4-5 في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

وقال المشجع العاجي المثير للجدل: "مصر كسبت بدعوة 100 مليون مصري!"، وتوجه إلى المدرب البرتغالي كيروش، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل"، وحيث آخر باللهجة المصرية أثار موجة من الضحك بين أوساط الجماهير المصرية التي انتشت بالفوز على ساحل العاج ومواصلة فرض سطوتها على منتخب الأفيال في البطولة الإفريقية.

وكان المشجع نفسه قد خرج على الجماهير المصرية بمقطع فيديو متحدياً قبل المباراة خصوصاً ان منتخب بلاده فاز على الجزائر "حامل اللقب" 3-1 في دور المجموعات، وظن بأن ساحل العاج ستفعلها أيضاً أمام مصر، وقال فيه: "“لا تفرحوا ستخرجون من البطولة.. أرجوكم لا تبكون يوم الأربعاء".

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