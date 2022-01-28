مكافآت صادمة للاعبي مصر بعد الفوز على ساحل العاج.. "بطولة إفريقيا أم دورة رمضانية؟"

المصدر: دبي- سيد مصطفى

سخر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم ، ضياء السيد من قيمة المكافأة التي اعلن عنها اتحاد الكرة عقب الفوز على ساحل العاج والتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وتناول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء لمدرب الفراعنة مع أحدى القنوات الفضائية تحت الهواء قال فيه خالد الدرندلي: "نائب رئيس اتحاد الكرة طالع يقولك 500 دولار مكافأة.. قولت له انتا بتستعبط يا خالد.. هي دورة رمضانية".

وأضاف في حديثه مع مراسل القناة: "أصل خالد صحبي من أيام النادي الأهلي قولتله انت عارف اللاعبين لهم فلوس قد اية! وأقسم انه لا يوجد فلوس في اتحاد الكرة".

وسبق ان ظهر فيديو مسرب لمدرب المنتخب المصري الفترة الماضية تحدث خلاله عن قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ولقي ضجة كبيرة وهدد بقاء ضياء السيد في منصبه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news