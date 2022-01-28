كوريا الجنوبية تضع قدماً في النهائيات بفوزها على لبنان

المصدر: بيروت ■ الإمارات اليوم

وضع منتخب كوريا الجنوبية قدماً في نهائيات كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، بعدما اقتنص فوزاً صعباً من مضيفه اللبناني 1-صفر، أمس، على ملعب صيدا البلدي (جنوب) في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وسجل غوي-سونغ تشو هدف اللقاء الوحيد (45+1)، الذي أقيم بحضور جماهيري.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد لبنان عند خمس نقاط في المركز الرابع.

وهذا الفوز الـ12 للمنتخب الكوري الجنوبي في تاريخ لقاءاته مع نظيره اللبناني، مقابل فوز وحيد لمنتخب «رجال الأرز» وثلاثة تعادلات.

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