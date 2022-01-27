مشاهد صادمة.. جماهير الكاميرون تستفز ساحل العاج بالعلم المصري ومحمد صلاح!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجماهير كاميرونية آزرت المنتخب المصري على حساب ساحل العاج في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، وانتهت بفوز الفراعنة" 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي ضمن دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وأظهرت المقاطع المصورة مشجع كاميروني يهزأ بمراسل صحافي من ساحل العاج أثناء مقابلة تلفزيونية ورفرف بالعلم المصري أمام وجهه ودقعه للبكاء، فيما كان مشجعون آخرون يستفزون جماهير "الأفيال" أثناء مغادرتها المدرجات وخروجها من الملعب وسط حالة استياء كبيرة من تصرفات جماهير أصحاب الأرض!.

جماهير الكاميرون تستفز مراسل كوت ديفوار بالعلم المصري.. والجمهور الإيفواري يحطم المقاعد بسبب الخسارة pic.twitter.com/gw7sBbxNzk — Yallakora (@Yallakoranow) January 26, 2022

وفي مشاهد أخرى نشرها موقع يلا كورة المصري، صرخ مشجعون كاميرونيون "مو صلاح.. موصلاح" بعد تسجيل النجم المصري ركلة الترجيح الخامسة والحاسمة التي أهدت "الفراعنة" فوزاً جديداً على "الأفيال" في أمم أفريقيا، وفي المقابل، عبرت جماهير عاجية خرج الملعب عن سخطها بتحطيم المقاعد بسبب الخسارة.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره المغربي في الدور ربع النهائي، والأمل يحذو صلاح ورفاقه للفوز والاقتراب أكثر من التتويج الثامن في تاريخ الكرة المصرية قارياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news