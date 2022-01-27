أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز مصر في كأس الأمم الإفريقية (صور)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف الفوز في ركلات الجزاء الترجيحية على ساحل العاج في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة على نيجيريا بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وعقب إحراز صلاح إلى ركلة الجزاء توجه إلى الحارس البديل محمد أبوجبل، ليحتفل معه، وهو يشاور عليه ليؤكد له أنه سبب الفوز في المباراة.



واشترك محمد أبوجبل بديلا للحارس محمد الشناوي، في أخر دقائق الوقت الأصلي من المباراة عقب إصابة الأخير وهو ما أدخل الرعب في قلوب الجمهور المصري، إلا أن أبوجبل كان له رأياً أخر حيث قدم مستوى رائع في الدقائق التي لعبها وتصدى لركلة جزاء في ركلات الترجيح ليكون هو سبب الفوز في المباراة.



وبمجرد إحراز صلاح للركلة الخامسة والأخيرة توجه إلى الحارس وهو يشاور عليه بأنه هو السبب في الفوز وقام الأخير بحمل صلاح على ظهره ليواصل لاعبي المنتخب المصري الاحتفال بالصعود وتأكيد جدارتهم عقب تقديم أفضل مبارياتهم في البطولة.



وأظهرت الصور التي التقطت لمحمد صلاح سعادة غامرة بالفوز حيث جاء بعد انتقاد كبير من الجمهور المصري لأداء اللاعب والمنتخب في الدور الأول من البطولة.

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