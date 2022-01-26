شاهد سبب فقدان محمد صلاح لأعصابه خلال مباراة ساحل العاج في أمم افريقيا (صور)

المصدر: دولا-وكالات

ظهر نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح بصور عصبية خلال مباراته امام ساحل العاج اليوم الاربعاء في الدور ال16 من بطولة أمم افريقيا بكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون حاليا.

ولم يقدم محمد صلاح لاعب ليفربول واحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم لعام 2021، الأداء المنتظر ولم يسجل أهداف في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الاصلي والاضافي ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مصر 5-4، لكنه سجل ركلة الجزاء الأخيرة التي منحت منتخب الفراعنة بطاقة الصعود الى الدور ربع النهائي لمواجهة المغرب في ديربي عربي.

وغاب محمد صلاح عن هز الشباك في البطولة الافريقية الحالية ولم يسجل سوى هدف واحد في مرمى غينيا بيساو في الدقيقة 69 ليمنح فريقه الفوز 1-صفر.

وفي مباراة ساحل العاج وكونه يحمل شارة كابتن الفريق ظهر اللاعب بعصبية على مجمل الأداء، ومن لاعبي الفريق من خلال عدم تمرير الكرة له بشكل جيد أو اهدار بعض الكرات التي مررها لهم، مما اضاع العديد من الفرص التي كان بامكانهم ترجمتها الى أهداف خلال الوقت الاصلي.

وسدد محمد صلاح كرة قوية في الدقيقة 21 من حدود منطقة الجزاء تألق الحارس سنجاري في التصدي لها.

ومرر صلاح كرة مثالية الى السوليه في الدقيقة 52 بعدما تلاعب بدفاع ساحل العاج، لكن السوليه سددها من فوق المرمى.

ورغم الظروف التي مر بها منتخب مصر والاصابة التي تعرض لها الحارس الشناوي الا أن الفريق قدم مباراة جيدة افضل من سابقاتها، وكانت الكلمة الفصل لنجم ليفربول، واستحق التأهل الى الدور ربع النهائي لملاقاة المغرب يوم الأحد المقبل.

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