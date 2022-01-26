متحف الكرة الألماني يكرم لاعبين تعرضوا للاضطهاد خلال "الحقبة النازية"

المصدر: وكالات



كشف متحف كرة القدم الألماني أنه سينشر موسوعة على الإنترنت عن لاعبين ومسؤولين يهود تعرضوا للاضطهاد خلال الحقبة النازية. وتشكل الموسوعة التي تصدر تحت إسم "لا تنسوا أبدا"، تكريما لمن لعبوا دورا بارزا في ثقافة كرة القدم الألمانية، قبل وصول الحزب النازي إلى السلطة في عام 1933.

وستنشر الموسوعة على الإنترنت غدا، تزامنا مع يوم إحياء ذكرى الهولوكوست. وجرى إعداد الموسوعة بالتعاون مع شبكة متاحف كرة القدم الألمانية ومحفوظات الأندية. وحتى الآن، شهد إعداد الموسوعة مشاركة 23 ناديا ومجموعة من ألمانيا، وقد توفر 200 سيرة ذاتية، من بينها السيرة الخاصة بلاعب المنتخب الألماني السابق يوليوس هيرش، الذي قتل في معسكر أوشفيتز النازي، الذي عرف بمعسكر الموت.

وقال مانويل نويكيرشنر مدير متحف كرة القدم الألماني:"الاشتراكيون القوميون لم يزهقوا الأرواح فقط، وإنما قضوا على الذكريات أيضا. فقد جرى إزالة صور اليهود الذين حققوا نجاحا في الرياضة، من ألبومات هواة جمع الصور، كما شطبت أسماؤهم من اللوحات التذكارية وأزيلت صورهم من لوحات الأندية وإنجازاتهم من سجلات الأرقام."

وأضاف:"من خلال هذه الموسوعة على الإنترنت، نلقي الضوء على المصير الذي واجهه رواد الرياضة اليهود الذين تعرضوا للنبذ والقتل بعد أن لعبوا دورا مهما في كرة القدم في ألمانيا. نطمح أيضا لتوجيه رسالة دائمة ضد أي معادية للسامية أو عنصرية في كرة القدم اليوم."

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