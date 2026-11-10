بريطانية تدخل غينيس بأعلى صيحة

لم تتوقع امرأة بريطانية أن تتحول قدرتها على رفع صوتها، التي اعتاد عليها أفراد أسرتها لسنوات، إلى مهنة تستمر فيها نحو 4 عقود، وتنتهي بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن أطلقت صيحة بلغت شدتها 105.9 ديسيبل، رغم معاناتها من نزلة برد يوم الاختبار.

وحصلت البريطانية بريندا ويليسون، التي تعمل منادية رسمية في بلدة نيوماركت شرقي إنجلترا، على لقب صاحبة أعلى صيحة فردية بين النساء في العالم، إلى جانب لقب أعلى منادية رسمية صوتاً، في إنجاز أعاد إلى الواجهة قصة طريفة بدأت بترشيح سري من ابنتها عام 1987.

وفي 9 سبتمبر 2026، خاضت بريندا محاولة رسمية لتسجيل رقم قياسي بمدينة فوردهام البريطانية، مستخدمة الصيحة التقليدية للمنادين "Oyez"، وهي كلمة قديمة تعني "اسمعوا"، وتستخدم لاستدعاء انتباه الجمهور قبل إعلان الأخبار.

وبلغت شدة الصيحة 105.9 ديسيبل، وهو مستوى صوت مرتفع شبّهته موسوعة غينيس بصوت آلة لإزالة الثلوج أو بوق سيارة قوي.

وكانت بريندا تعاني من نزلة برد أثناء المحاولة، لكنها نجحت رغم ذلك في تحقيق الرقم القياسي، مؤكدة أنها تعتقد بقدرتها على تسجيل مستوى أعلى عندما تكون بصحة أفضل.

وفي نوفمبر الجاري، أعلنت موسوعة غينيس رسمياً حصولها على لقبين، أحدهما لأعلى صيحة فردية بين النساء، والآخر لأعلى صوت لمنادية رسمية بين النساء.

ولم يكن هذا الإنجاز أول اختبار لقدراتها الصوتية، إذ كشفت بريندا أنها سبق أن سجلت 109 ديسيبل في بطولة بريطانية للمنادين، غير أن الرقم الجديد هو الذي نال الاعتراف الرسمي من موسوعة غينيس.