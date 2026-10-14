«محمد بن راشد للمعرفة» تنقل تاريخ الإمارات والسرد العربي إلى «الألمانية»

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في الدورة الـ78 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026، التي شهدت حضوراً لافتاً للتعرف إلى مشاريع ومبادرات وإصدارات المؤسسة.

وبالتزامن مع ختام المشاركة، أعلنت المؤسَّسة إطلاق مشروع ترجمة كتاب السيرة التاريخية «الأيام الأولى في الإمارات»، للكاتب البريطاني نيكولاس كوتشرين-دايت، إلى اللغة الألمانية، مؤكِّدةً أن النسخة الألمانية ستصدر قريباً وتطرح في المكتبات الأوروبية، ويوثق الكتاب شهادةً حية لشاب بريطاني نشأ في أبوظبي مع نهاية ستينات القرن الماضي، وشهد عن قرب قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتحويل الإمارات من صحراء إلى دولة عصرية متقدمة.

وأطلقت المؤسسة مشروعاً جديداً لنقل السرد العربي إلى القارئ الأوروبي، من خلال ترجمة مختارات من «موسوعة السرد العربي» إلى اللغة الألمانية، وأناطت المهمة بالمستشرق الألماني شتيفان فايندر، ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسَّسة لتقديم محتواها المعرفي المرجعي إلى المكتبات العالمية، بعد أن اكتملت الموسوعة وصدرت في تسع مجلدات تضم أكثر من 3300 صفحة، هي ثمرة جهدٍ بحثي استمر لأكثر من 20 عاماً.

وخلال مشاركتها في المعرض استعرضت المؤسَّسة أبرز مشاريعها وبرامجها المعرفية، مسلطةً الضوء على جهودها المتواصلة نحو تعزيز إنتاج المعرفة ودعم نشرها وإتاحتها لجميع الأفراد والمجتمعات على المستوى الدولي.