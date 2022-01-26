محمد صلاح ورفاقه يواجهون «الأفيال» في أدغال إفريقيا

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يخوض المنتخب المصري لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل في بطولة أمم إفريقيا المقامة منافساتها حالياً في الكاميرون، حينما يلتقي منتخب ساحل العاج (الأفيال) عند الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويدخل «الفراعنة» اللقاء وسط مخاوف من أنصاره بتوديع البطولة من أدوار متقدمة، على غرار ما حدث في البطولة التي استضافتها القاهرة في 2019، وودع المنافسات من دور الـ16 بالخسارة من جنوب إفريقيا صفر-1.

ولا تبدو وضعية المنتخب المصري جيدة، عطفاً على المستويات التي قدمها خلال مرحلة المجموعات، حينما حل ثانياً خلف نيجيريا بفوزين صعبين على غينيا بيساو والسودان بنتيجة 1-صفر.

وتشير أصابع الاتهام وراء ضعف المردود الفني للفراعنة إلى مدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، الذي اعتاد منه المصريين على الصدمات، سواء مع التشكيلة، أو توظيفه الخاطئ لبعض النجوم، أو حتى التغييرات التي يجريها أثناء المباريات، والتي لا تُحقق أي إضافة على مستوى جمال الأداء.

ووسط عتمة خوف «الفراعنة» من «الأفيال»، يقف تاريخ المواجهات بين منتخب مصر ونظيره العاجي في بطولة الأمم الإفريقية، ليشهد على تفوق مصر خلال 10 مواجهات جمعتهما في البطولة، إذ فاز الفراعنة في تسع مناسبات، مقابل فوز واحد لساحل العاج.

وكانت أولى المواجهات بين المنتخبين في كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 1970 لتحديد المركزين الثالث والرابع وحينها فاز الفراعنة 3-1.

بينما كانت المواجهة الثانية في نسخة 1974 في دور المجموعات، وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد، أما المواجهة الثالثة، فجاءت في نسخة 1980 وفي دور المجموعات كذلك، وكرر الفراعنة انتصارهم بهدفين مقابل هدف.

وفي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1984 كانت مواجهة جديدة في دور المجموعات، وانتهت بفوز الفراعنة بالنتيجة ذاتها، وفي عام 1986 فازت مصر بهدفين دون رد في دور المجموعات.

وفي نسخة 1990 كان الانتصار الأول لساحل العاج 3-1، وهي البطولة التي شارك فيها منتخب مصر بالرديف للاستعداد لكأس العالم، وكانت تلك المواجهة في دور المجموعات كذلك.

وبعد ثماني سنوات التقى المنتخبان في نسخة 1998 في ربع النهائي وفاز الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبياً، وتكررت المواجهة بينهما في نسخة 2006، إذ التقيا مرتين في تلك البطولة، حيث فازت مصر في دور المجموعات 3-1.

وجاءت المواجهة الثانية في النهائي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل بدون أهداف وظفر الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم، أما المواجهة الأخيرة فكانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر ساحل العاج 4-1.

• أصابع الاتهام وراء ضعف مستوى «الفراعنة» موجهة إلى المدرب البرتغالي كيروش.

• 10 مواجهات جمعت مصر وساحل العاج، فاز «الفراعنة» 9 مرات مقابل انتصار واحد لساحل العاج.

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