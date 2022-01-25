نقل مباراة من الملعب الذي شهد مقتل مشجعين في الكاميرون

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء أن إحدى مباريات الدور ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا المقررة الاحد على ملعب "أوليمبي" في ياوندي، ستُنقل الى الملعب الآخر في العاصمة الكاميرونية "أحمدو أهيدجو" بعد حادثة التدافع مساء الاثنين التي أدت الى وفاة ثمانية أشخاص.

وقال رئيس الاتحاد القاري الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي خلال مؤتمر صحافي "إن اللقاء المقرر يوم الأحد على ملعب أوليمبي لن يقام هناك، بل على ملعب أحمدو أهيدجو"، والذي سيجمع بين الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج ضد الفائز من مباراة المغرب وملاوي.

وتابع "يجب تشكيل لجنة للتحقيق على الفور في ما حدث ومعرفة من لم يقم بما كان عليه القيام به، ولم يف بالتزاماته وبما حصل وأدى الى وقوع جرحى...ونريد التقرير بحلول يوم الجمعة"، داعيًا الى اتخاذ "تدابير عاجلة للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع الإثنين أمام ملعب "أوليمبي"، قبل انطلاق مباراة الكاميرون مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي التي انتهت بفوز البلد المضيف 2-1، بحسب السلطات الرسمية.

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