رئيس الاتحاد الجزائري يحذر من استغلال خروج بلاده من كأس الأمم «لضرب استقرار الخضر»

المصدر: وكالات

حذر شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم من استغلال خروج حامل اللقب من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية «لضرب استقرار المنتخب» قبل خوض مباراتي الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر في مارس اذار المقبل أمام الكاميرون.

وودعت الجزائر كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج بعد أن تذيلت مجموعتها بنقطة واحدة.

وبعد اجتماع لتقييم مشاركة الجزائر في كأس الأمم دعا رئيس الاتحاد الجزائري للعبة الجميع إلى «التعبئة العامة وإظهار نفس الحالة الذهنية، أو حتى أكثر من تلك التي سادت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي سمحت لمنتخباتنا الوطنية بالوصول إلى قمة كرة القدم على المستويين الأفريقي والعربي، إضافة إلى تحقيق سلسلة تاريخية لعدم الانهزام، دون احتساب السعادة التي رسمها على وجوه الشعب الجزائري وأنصار الخضر على وجه الخصوص».

كما دعا عمارة الجميع إلى «عدم الانصياع لهجمات غادرة من بعض الدوائر التي تريد استغلال الخروج المبكر من أجل ضرب استقرار المنتخب الجزائري».

وسيسعى منتخب الجزائر بطل كأس العرب لاستعادة بريقه سريعا بعد الخروج من كأس الأمم للتركيز على المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون للتأهل لكأس العالم.

ويأمل منتخب الجزائر كذلك في نسيان تاريخ مواجهاته ضد الكاميرون إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة في تسع مباريات.

وخسرت الجزائر أربع مرات وتعادلت في أربع مناسبات.

وتقام مباريات الذهاب في 24 مارس آذار بينما تقام مباريات الإياب بعد ذلك بخمسة أيام.

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