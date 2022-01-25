دهس رضيع تحت الأقدام و8 قتلى في مباراة الكاميرون وجزر القمر (فيديو)

المصدر: ياوندي-وكالات

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وجرح 50 آخرون في تدافع الإثنين أمام ملعب لكرة القدم في ياوندي، قبل انطلاق مباراة الكاميرون مضيفة كأس أمم إفريقيا مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، بحسب السلطات الرسمية.

وحاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون 2-1 وتأهلها إلى ربع النهائي.

ورغم خفض سعة الملعب الذي يتسع لستين ألف مشاهد بسبب اجراءات كورونا، فإن الطاقة الاستيعابية ترفع من ستين الى ثمانين في المئة عندما يلعب أسود الكاميرون على أرضهم.

وأفاد تقرير أولي صادر عن وزارة الصحة الكاميرونية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "سجلت ثماني وفيات لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل وجثة أخذها أفراد من العائلة".

وأضافت الوزارة أن الجرحى نقلوا "فورا بواسطة سيارات الإسعاف الى المستشفيات، لكن ازدحام السير أبطأ عملية النقل".

تدافع الجماهير بعد مباراة الكاميرون وجزر القمر 🇨🇲🇰🇲💔pic.twitter.com/1y4PENAe2t — الكرة الأوروبية | دور ثمن النهائي (@AFCON22) January 24, 2022

وأشارت الوزارة الى أن حوالى 50 شخصا أصيبوا في التدافع بينهم شخصان جراحهما متعددة واثنان آخران اصابتهما خطيرة في الرأس".

وورد أيضا أن رضيعا تعرض للدهس من الحشود، وفق الوزارة، لكنه "انتشل على الفور ونقل إلى مستشفى ياوندي العام" وهو في حال "مستقرة طبيا".

وكان منظمو البطولة أكدوا في وقت سابق لوكالة فرانس برس أنه تم تسجيل ضحايا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال الناطق باسم اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية أبيل مبينغي لوكالة فرانس برس "حصل تدافع كما يمكن أن يحدث عندما يكون هناك ازدحام. نحن بانتظار الحصول على معلومات موثوقة حول عدد الضحايا في هذا الحادث المأسوي".

وأعلن الاتحاد الافريقي الذي ينظم المسابقة القارية في بيان إنه "يحقق في الواقعة ويحاول الحصول على تفاصيل أكثر حول ما حدث".

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على الانترنت أنه أرسل أمينه العام "لزيارة المشجعين في المستشفى في ياوندي"، لافتا إلى أنه "على اتصال مستمر مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية".

ونشر وزير الصحة الكاميروني ماناودا مالاشي صورا له على تويتر وهو يزور مستشفى يعالج المصابين في الحادث.

وكتب "نقوم بما يلزم لتأمين عناية طبية مجانية لهم اضافة الى الدعم الأفضل".

وسيعقد الاتحاد "اجتماع أزمة" مع اللجنة المنظمة صباح الثلاثاء الساعة 09,30 صباحا (08,30 ت غ)، مخصصا حصرا للمسائل الأمنية في الملاعب.

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